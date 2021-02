En los últimos años, la proyección de Tom Holland a nivel profesional no se ha detenido ni un solo instante. El actor ha logrado hacerse con algunos de los papeles más cotizados en producciones de grandísimo nivel. Sin embargo, en esa enorme espiral de éxito, parece que todavía podría haber cabido un triunfo más.

En una entrevista con Backstage, Holland reconocía haber participado en varios castings para una de las sagas más famosas de la industria cinematográfica como es 'Star Wars'. Sin embargo, parece que las cosas no salieron del todo bien.

"He leído las líneas equivocadas en la audición equivocada antes. Recuerdo mi audición para 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza'. Tuve como cuatro o cinco audiciones, y creo que estaba optando al papel de John Boyega (quien interpreta a Finn en la saga)", comenzaba.

John Boyega en 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza' | Lucasfilm

Al parecer, Holland tenía que hacer la audición junto a una actriz que interpretaba a un Droide, una situación en la que no pudo evitar soltar una carcajada. "Recuerdo haber hecho esta escena con esta chica, bendita sea, y ella era solo un dron. Así que estaba haciendo todo esto, como: '¡Tenemos que volver al barco!' Y ella decía, 'Bip, bloop bloop, bip bloop'. No podía dejar de reírme".

"Lo encontré muy divertido. Y me sentí muy mal, porque ella estaba tratando con todas sus fuerzas de ser un androide convincente o un dron o como se llamen". Parece que tal ataque de risa le restó fuerza a la hora de optar por el puesto. "Sí, obviamente no obtuve el papel. Ese no fue mi mejor momento".

A pesar de este pequeño fracaso, a Tom no le ha faltado trabajo en los últimos tiempos. El intérprete estrenará próximamente grandes películas como 'SpiderMan 3', 'Uncharted', o 'Cherry', cuya fecha de salida es muy cercana, el 26 de febrero de este 2021.

