Tom Holland (SpiderMan) presume de novia en redes y consigue la aprobación de su 'marido' Jake Gyllenhaal

Tom Holland se encuentra ahora mismo en un gran momento profesional, gracias a la fama que ha conseguido acrecentar con su papel de SpiderMan en el Universo Marvel. El actor se encuentra inmerso en varios proyectos como la adaptación de los videojuegos 'Uncharted', 'Chaos Walking', 'Cherry' junto a los hermanos Russo y por supuesto la tercera entrega de SpiderMan, además del estreno junto a Robert Pattinson de 'The Devil at the Time', todos ellos se han visto solapados por la pandemia.

Pero al parecer lo profesional no es lo único en lo que le va bien, sino que también está muy feliz en lo sentimental, hasta el punto de haber hecho oficial su relación en Instagram con una joven actriz londinense llamada Nadia Parkes.

Parkes habría estudiado en la Academia de Música y Artes Dramáticas de Londres y ha aparecido como actriz en series como 'Doctor Who' y 'The Spanish Princess', y según fuentes cercanas al actor, ambos habrían pasado la cuarentena juntos.

En su última publicación, Holland compartía una foto que ha levantado casi 4 millones de reacciones de sus fans, actores y amigos, como es el caso de Jake Gyllenhaal, su 'marido', que con su particular sentido del humor ha "aprobado" la relación ignorando sutilmente a la actriz y hablando del campo de golf en el que se ha tomado la foto, siguiéndole el juego a Tom, que escribía: "Qué impresionantes… son esos palos de golf". Y Jake añadía: "Amo el golf. Un juego genial", junto a un corazón.

