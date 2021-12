Tom Holland está pensando dejar su carrera como actor

Tom Holland se encuentra totalmente volcado en su última película, 'Spider-Man: No Way Home' que llegará a los cines el próximo 16 de diciembre. Sin embargo, y con una exitosa carrera a sus espaldas, el actor está pensando dejar el mundo de la actuación para dedicarse a hacer otras cosas diferentes.

Ya se ha confirmado que Tom Holland representará a leyenda de Hollywood Fred Astaire. Sin embargo, y aunque parece que viene una época en la que el actor aparecerá en muchas películas, puede que eso esté a punto de cambiar. Así lo confesaba él mismo en una entrevista para Sky News, en la que afirmó que está considerando llevar su carrera en otras direcciones:

"Ni siquiera sé si quiero ser actor... Empecé a actuar cuando tenía 11 años y no he hecho nada más, así que me gustaría hacer otras cosas" afirmó el actor. Tom Holland explicó que a pesar de su edad, tenía problemas para visualizarse en un futuro como actor: "Sinceramente, estoy como... teniendo una crisis de la mediana edad, sí, a los 25, estoy teniendo una crisis anterior a la mediana edad".

¿Qué pasará con Spider-Man?

En cuanto a su futuro como Spider-Man, Tom Holland tampoco lo ha querido dar por hecho: "Amo a este personaje más que a nada. Este personaje ha cambiado mi vida. Tengo una relación con mis fans que es maravillosa. No podría pedir que fuera mejor. Pero quiero hacer lo que es mejor para el personaje. Si es hora de que yo me aparte y la siguiente persona tome el relevo, lo haré con orgullo" dijo para AP Entertaiment.

Entre todas las salidas profesionales que está barajando, el mundo del baile y la danza le llama mucho la atención. Definitivamente pondrá a prueba sus dotes de bailarín en su próxima película, donde interpretará a Fred Astaire.

A pesar de esto, los fans pueden estar tranquilos porque Tom Holland tiene muy claro que primero quiere conseguir todos los objetivos que se ha propuesto en el mundo del cine.

...

Seguro que te interesa...

Tom Holland confiesa su preocupación en su relación con Zendaya: "No queríamos hacerlo"