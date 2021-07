Tom Holland está en España: le graban paseando por Madrid y sus fans enloquecen

Quienes paseasen por Madrid el viernes 23 de julio bajo un sol abrasador tenían una pequeña probabilidad de encontrarse por la calle con nada más y nada menos que Tom Holland. El actor británico ha sorprendido a sus fans españoles con una visita sorpresa a nuestro país.

El motivo de este viaje responde a compromisos profesionales, como apuntan las primeras informaciones. Sin embargo, no estaría relacionado con el rodaje de su próxima película, 'SpiderMan: No Way Home', que se estrenará en cines en el próximo mes de diciembre, sino que estaría grabando reshoots de 'Uncharted', el filme basado en la popular saga de videojuegos que también protagonizará Tom Holland. De hecho, una de los actores que participará en la película será Antonio Banderas (en un papel aún desconocido), por lo que cabría la posibilidad de que el rodaje en España estuviera relacionado con su personaje.

La noticia ha incendiado las redes desde el momento en el que se descubrió que el intérprete se encontraba en España. Como era de esperar, algunos fans lograron captar en imágenes su paseo por Madrid y lo colgaron en las redes sociales:

Al poco tiempo, la enorme comunidad fan del popular actor enloqueció en redes sociales:

No es la primera vez que Tom Holland visita España por sorpresa. El intérprete, que siempre suele atender amablemente a sus fans, ya se dejó ver el año pasado por Jávea (Alicante), donde precisamente se encontraba rodando escenas para 'Uncharted'. En esa ocasión, tuvo todo un detalle con los seguidores que se concentraron para verle, como recordamos en este vídeo: