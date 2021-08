Tom Cruise aterriza su helicóptero por urgencia en el jardín de una familia británica

No se trata de una nueva escena de acción para la séptima entrega de 'Misión Imposible', sino que Tom Cruise se ha visto obligado a realizar este aterrizaje por una razón de peso. El actor de Hollywood actualmente está rodando la nueva entrega de su mítica saga, pero este aterrizaje que ha hecho con su helicóptero no se trata de una parte de la película.

Según parece el actor tenía previsto su aterrizaje en el aeropuerto de Warwickshire pero no ha podido hacerlo debido a que se encontraba cerrado de manera temporal, por lo que le han enviado a la casa de una familia que ha visto como su mañana se ha convertido en toda una película.

Por supuesto al familia que se encontraba en su domicilio no han dudado en hablar de este peculiar incidente: "Ha resultado ser un día increíble. Ha sido surrealista, aún no me creo lo que ha pasado. Creí que sería algo guay para mis hijos ver un helicóptero aterrizar en el jardín. Tom Cruise simplemente llegó, salió y fue como, '¡guau!'".

Y termina: "Fue directo a mis hijos para charlar un rato con ellos, luego vino hacia mí, me chocó con el codo y dijo, 'Muchas gracias'. Luego dijo que si los chicos querían, podían subir al helicóptero".

¿Qué sabemos de 'Misión Imposible 7'?

'Misión Imposible 7' sigue adelante y esta séptima entrega de la saga será una primera entrega de una historia que se contará en dos partes, siendo la octava la continuación de la misma. Eso sí, aún no se ha desvelado una sinopsis oficial, siendo uno de los grandes secretos de Tom Cruise.

A pesar del secretismo se han llegado a filtrar algunas escenas desde el rodaje de la película y la última no tiene desperdicio. Y se trata de una escena de acción espectacular en la que un tren sale disparado de las vías y cae al vacío. Parece que esta nueva entrega se mantendrá fiel y contará con unas escenas de acción dignas de la saga.

Por el momento el rodaje de 'Misión Imposible 7' continúa adelante, aunque no como tenían previsto desde un principio. Desde que comenzasen a rodar la película ha sufrido varios parones en el rodaje debido al COVID-19. De hecho, el propio Tom Cruise podría haber sido el culpable de uno de estos retrasos, habiendo sido él quien estuviera infectado.

La fecha de estreno ha sufrido muchas variaciones debido a los retrasos comentados anteriormente y en un principio la cinta tenía previsto su lanzamiento en verano de 2021. Pero la crisis del COVID-19 ha obligado a posponer 'Misión Imposible 7' y ahora mismo tiene como fecha fijada el 27 de mayo de 2022.

