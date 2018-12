¿Agujeros? El titular de Julia Roberts que ha colapsado el mundo entero

Julia Roberts es noticia, pero no por su nueva serie 'Homecoming'. La actriz de 'Pretty Woman' y 'Erin Brockovich' se ha hecho viral en redes sociales sin buscarlo. Un periódico neoyorkino quiso homenajear con un artículo a la actriz de 51 años, aunque el resultado no fue precisamente el esperado.

El autor del reportaje quiso titularlo: "Julia Roberts Finds Life And Her Roles Get Better With Age", algo así como "Julia Roberts descubre que su vida y sus papeles mejoran con la edad". Sin embargo, una pequeña errata cambió completamente el sentido de la frase, en lugar de la "r" de roles, salió publicada una "h", quedando escrito: "Julia Roberts descubre que su vida y sus agujeros mejoran con la edad".

Un error lo tiene cualquiera, aunque hay algunos que causan más revuelo que otros. Esta pequeña metedura de pata del periódico no tardó en hacerse viral y llenar las redes sociales con fotos del periódico. El lunes el diario publicó una corrección donde se disculpaba por el fallo. Aunque la noticia sigue causando sensación en la red.