El tik tok de Jessica Chastain en el que te pide que dejes de confundirla con Bryce Dallas Howard

El usuario de Tik Tok KingDiaaa2. creó sin saberlo un movimiento viral en la plataforma de Tik Tok a partir de la canción ''Sick of it'', cuya letra declara ''Estoy jodidamente harto'', durante repetidas veces. En esta ocasión, la actriz estadounidense Jessica Chastain, de 44 años, ha decidido producir su propio video con la canción de KingDiaaa2.

En dicho vídeo, aparece la actriz que interpretó al personaje de Celia Foote en la película de 'Criadas y señoras', bajo una gran pamela y su boca con labios rosados. Sobre la artista se encuentra el rótulo: ''Cuando dedicas 20 años de tu vida en construir una carrera para que la gene siga creyendo que eres la que trabaja en 'Jurassic World''', mientras suena de fondo el tema ''Sick of it'' y ella gesticula caras de desagrado o sonríe.

Los fans de Chastain se rieron mucho de la broma que realizó la actriz, e inundaron su vídeo de comentarios en cuestión de minutos, como ''Me encantó como interpretaste a la chica rubia de Spiderman 3'' o ''Estuviste genial en 'Encantada''', con la finalidad de hacer reír a la estrella de Hollywood.

Son tan parecidas que hasta Ron Howard las confunde

Jessica Chastain declaró en una intervención televisiva que incluso ella misma ha llegado a confundirse con Bryce Dallas Howard. ''Antes incluso de que mi carrera despegase, recuerdo que estaba en el metro y vi la portada de una revista en la que aparecía una pequeña fotografía de ella. Entonces me pregunté; ''¿qué estoy haciendo en esa revista?'' Luego me di cuenta de que no era yo'' confesó risueña.

Además, Chastain añadió que le pareció algo parecido con el padre de Bryce Dallas Howard, Ron Howard. ''Una vez estaba en una tienda y coincidí con Ron Howard, y al pasar por su lado, una amiga escuchó cómo le decía a su acompañante que creía haber visto a su hija Bryce pasar por su lado. La verdad es que nos parecemos mucho''.

