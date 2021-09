"Ya no tienes que esforzarte por respirar": Richard E. Grant revela que su esposa había sido diagnosticada con cáncer de pulmón antes de morir

El pasado 3 de septiembre Richard E. Grant anunciaba la demoledora noticia del fallecimiento de su mujer, Joan Washington, tras 35 años de matrimonio. Richard comunicaba la terrible noticia a sus seguidores a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el cual estaba acompañado de un vídeo de lo más emotivo.

"¡Solo tú! Joan, amor de mi vida y quien dio vida a nuestra hija Olivia. Tenemos el corazón destrozado por la pérdida de anoche. 35 años casados y 38 juntos. Que me hayas conocido profundamente y que me hayas visto tal como soy fue tu mejor regalo. No nos olvides, dulce Monkee-mía", decía el mensaje.

Hasta ahora, se desconocían las causas de su muerte y ahora el actor ha querido revelar en su funeral y en un conmovedor homenaje a su mujer que padecía cáncer de pulmón.

Su lucha contra la enfermedad

Richar quiso recordar cómo habían sido los últimos meses al lado de su esposa. "Desde su diagnóstico de cáncer de pulmón en etapa cuatro dos días antes de Navidad, ella aceptaba, era lúcida, optimista y totalmente sin autocompasión", escribió el actor en un artículo para Mail Online.

El actor, describió como un 'privilegio' haber pasado los últimos ocho meses al lado de Washington "permitiéndonos decir todo lo que posiblemente quisiéramos y necesitáramos, de modo que cuando nos preguntaste a Olivia y a mí hace dos semanas 'si te dejábamos', dijimos inequívocamente sí".

"Olivia y yo estamos profundamente agradecidos por todo lo que nos has regalado, y nos alivia que ya no tengas que esforzarte por respirar. Nuestra pérdida es incalculable. Tu amor es inconmensurable. La profundidad de nuestro dolor se refleja en la magnitud de nuestro amor. Adiós Monkee-mía. No nos olvides", finalizaba el actor.