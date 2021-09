Richard E. Grant anuncia con este demoledor mensaje la muerte de su esposa

Richard E. Grant está viviendo unos momentos muy complicados junto a su familia ya que él mismo ha anunciado que su mujer, Joan Washington, tras 35 años de matrimonio ha fallecido. Richard comunicaba la terrible noticia a sus seguidores a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el cual estaba acompañado de un vídeo que le ha sacado alguna lágrima a más de uno.

De esta forma se despide Richard de su mujer: "¡Solo tú! Joan, amor de mi vida y quien dio vida a nuestra hija Olivia. Tenemos el corazón destrozado por la pérdida de anoche. 35 años casados y 38 juntos. Que me hayas conocido profundamente y que me hayas visto tal como soy fue tu mejor regalo. No nos olvides, dulce Monkee-mía".

Richard y Joan han estado juntos durante 38 años y comparten una hija en común, Olivia. Además, Richard es el padrastro de Tom, el hijo de su esposa en su anterior matrimonio.

Los últimos trabajos de Richard E. Grant

A pesar de este duro revés, Richard E. Grant se encuentra en un buen momento en su vida profesional, habiendo participado últimamente en grandes proyectos como 'Loki', siendo una variante del Dios del Engaño o en la novena entrefa de 'Star Wars', haciendo del General Enric Pryde . De hecho ha llegado a estar presente en 'Juego de Tronos', incorporándose en la temporada 6 de la serie de J.R.R. Martin.

Por supuesto, además de estar viviendo una segunda juventud en su carrera en el mundo de la interpretación, Richard ya contaba con un fantástico historial a sus espaldas. El actor era una de las grandes sensaciones del cine de finales de los años 80' y durante los 90', participando en películas como 'Warlock', 'Withnail y yo' o 'Jack y Sarah'.

Actualmente el actor estaba trabajando en la película 'Todos hablan de Jamie', la nueva cinta protagonizada por Max Harwood y él mismo que se estrenará el 17 de septiembre en Amazon Prime Video.