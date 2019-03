‘The Purge’: una noche al año TODO es legal

A situaciones extremas, medidas extremas. La tasa de crimen en Estados Unidos es insostenible, y el Gobierno toma una macabra medida: Una noche al año, durante doce horas, cualquier actividad criminal, incluso el asesinato, será legal.

No se puede llamar a la policía, los hospitales no admiten pacientes, los ciudadanos deben arreglárselas solos porque cometer un delito no está castigado. Ese 'sálvase quién pueda' tiene un nombre: se llama 'La purga'.

Si la premisa de ‘The Purge. La noche de las bestias’ ya pone los pelos de punta, el tráiler de la película aún más. En él vemos como para Ethan Hawke es una noche al año más con su familia. No están especialmente preocupados porque tienen un sistema que blinda por completo su hogar.

Pero de lo que no están blindados es de la debilidad de su hijo más pequeño, que al oir los gritos de un desconocido, le dejará entrar en casa, haciendo que un grupo de asesinos llame a su puerta.



La película se estrena en España el próximo 12 de julio.