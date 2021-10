'The Batman': La lucha de Zoe Kravitz por conseguir que su Catwoman fuera una persona real

Zoe Kravitz será una de las grandes protagonistas en 'The Batman' dando vida a Catwoman en esta nueva entrega del justiciero de Gotham. Esta cinta la protagonizará Robert Pattinson, dejando atrás a Ben Affleck como Batman dando así paso a un nuevo universo, ya que esta película no tiene ninguna conexión con otras del universo DC.

Y parece que Zoe tiene muy claro que su personaje es de vital importancia para esta historia, dejando claro que ha trabajado mucho en Catwoman: "Sí, he visto todas las películas. También he podido leer algunos cómics, pero no era una aficionada de los cómics ni nada. Intenté pensar en ella no como Catwoman, sino más bien como una mujer".

La actriz termina explicando: "¿Cómo me hace sentir? ¿Cómo nos estamos acercando a ella y cómo tratamos de asegurarnos de que no creamos ningún estereotipo o creamos un fetiche? Sabía que necesitaba ser una persona real".

De momento habrá que esperar a 'The Batman', que después de haber sufrido incontables retrasos por la crisis del COVID-19, tiene previsto estrenarse el 4 de marzo de 2022.

Zoe Kravitz como Catwoman | Warner Bros.

¿Cómo consiguió Zoe Kravitz el papel de Catwoman en 'The Batman'?

El talento de Zoe Kravitz es algo innegable y ver que estará en 'The Batman' no es una sorpresa para nadie. Eso sí, ser una estrella no te asegura un papel en este tipo de superproducciones y Zöe explica cómo fue el proceso para conseguir el papel: "Mi agente me llamó y me dijo, 'Están haciendo una película de Batman y sale Catwoman. Tú estás en la lista de actrices posibles'".

Y continúa contando: "Creo que lo primero que hice fue ir a Los Ángeles a conocer a Matt Reeves, el director, que también ha escrito la película. Leí el guion. Después habló conmigo de nuevo para escuchar qué pensaba, para ver si estábamos en la misma página. No le conocía bien y fue un proceso complicado".

"Cuando aparecen estas grandes oportunidades y realmente quieres ese papel, es demoledor no conseguirlo. Pones mucha energía en el proceso. Tan solo quería ser agradable y simpática para conseguir el papel. Leer el guion y decir, 'Me encanta, me encanta toda la historia'. Después tuve una audición y tenía la energía de un cachorro", sigue Zoe.

A esto añade: "Era importante que supieran cómo era trabajar conmigo. Decir lo que pienso de verdad y, si estamos en el set, preguntar lo que quiero preguntar. Intenté abordarlo tratando de mostrar lo que veo y siento al interpretar al personaje. Creo que por eso me dieron el papel".

Y termina: "Matt es un director fantástico y siempre está dispuesto a hablar del personaje. Hemos tenido muchas conversaciones al respecto y han sido fantásticas. Yo tenía algunas cosas en mente sobre Catwoman una vez leí el guion y esas ideas fueron bienvenidas".

