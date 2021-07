'Fast and Furious': Paul Walker tuvo serias dudas de si debía aceptar el papel de Brian O'Conner

Paul William Walker fue un actor estadounidense que participó en la saga 'Fast and Furious' interpretando a Brian O'Conner durante ocho entregas, hasta que falleció en 2013 como víctima de un accidente automovilístico.

Cuando se le ofreció el papel con el que compartiría protagonismo junto a Vin Diesel, interpretando a Dominic Toretto, Walker dudó mucho acerca de si debía aceptar la propuesta interpretativa.

En una entrevista realizada en 2001 con la revista Access, el actor explicó cómo se le había ofertado el papel de O'Conner: "Estaba trabajando en 'The Skulls' con Rob Cohen y el productor Neal Moritz, quien se estaba encargando de producir la película de 'Fast and Furious'. Un día Moritz me preguntó qué planes tenía para mi carrera interpretativa después de aquel rodaje, a lo que le contesté que me gustaría actuar de policía", explicó el actor.

"Tres meses después de aquello, vino a verme con la idea de 'Fast and Furious'. Me dijo que la historia sería moderna y giraría en torno a carreras de un policía encubierto, que manejaba coches rápidos y se liaba con chicas sexys. Entonces le dije: 'De acuerdo. Lo haré" confesó Walker.

"Al principio, cuando me presentaron la idea, me pareció un poco extraña porque era lo único que tenían en aquel momento: una idea extraída de un artículo de periódico. Ni siquiera tenían un guion" continuó diciendo. Además, Walker reconoció que sus agentes estaban preocupados por su participación en la producción: "Estaba muy entusiasmado e interesado con la idea, pero mis agentes no querían que me involucrase con un proyecto del que no tenía ni el guion".

"Tenía muchas dudas de si debía participar en el rodaje de una película sin guion, pero mis instintos me hicieron aceptar el trabajo. Mi cabeza solamente decía: 'no', mientras mi corazón decía: 'Ve a por ello" concluía Walker.

Aunque el actor acertó de lleno aceptando el papel de Brian O'Conner, desafortunadamente no pudo participar en todas las películas de la saga debido a que falleció en un terrible accidente de coche en noviembre del 2013.

Los rumores de Meadow Walker

Aunque la novena película de 'Fast and Furious' está en pleno estreno y promoción, se rumorea que la hija de Paul Walker, Meadow Walker, podría aparecer en la décima entrega de la saga que protagonizó su padre.

Meadow es modelo, pero cuenta con todo el apoyo del elenco que compartió escena con Paul, ya que tras tantos años de rodaje se consideran una gran familia. De hecho, Jordana Brewster, compañera de Paul Walker en 'Fast and Furious', ha declarado en una entrevista con Access Hollywood que le encantaría que Meadow actuase con ellos.

"Considero que sería una forma preciosa de honrar su memoria" comenzó diciendo Brewster. "Creo que ella está muy cómoda con nosotros y se siente arraigada en nuestro extenso universo. Por eso, estar en pantalla para ella sería algo sumamente natural. Opino que sería estupendo", asegura.

