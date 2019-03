'Strike': J.K. Rowling tiene una serie y tú sin saberlo

No importa los años que pasen, J.K. Rowling será eternamente reconocida por haber creado la saga 'Harry Potter'. Sin embargo, los mundos literarios de la escritora no terminan ahí, y ha publicado numerosas novelas y relatos bajo seudónimos para no sentir la presión del legado mágico.

Sus novelas más conocidas como Robert Galbraith son las protagonizadas por Cormoran Strike, un detective privado británico que han sido adaptadas a la pequeña pantalla en la serie 'Strike' de la BBC.

Ya renovada para una segunda temporada, la primera entrega se centra en los dos primeros libros y está conquistando al público pese a no ser aún muy conocida.

Para potterheads y ávidos criminólogos, tenéis una cita con 'Strike'. Mientras tanto os dejamos con el tráiler.