Stephen King aprobó el gran cambio en 'Cementerio de Animales' que ha enfadado a muchos fans

El último tráiler de 'Cementerio de Animales' reveló que había un importante cambio respecto a la novela de Stephen King.

Como sabrás si has leído en el libro del maestro del terror, es el niño Gage Creed el que muere y luego resucita. En el remake es la hermana de Gage, Ellie, la que fallece en el accidente.

Este gran cambio en la trama ha generado un gran debate entre los fans del terror, pero Jason Clarke, protagonista de la cinta interpretando al padre, Louis Creed, ha explicado que Stephen King está de acuerdo con esta modificación.

"Es bastante fácil de justificar. No puedes hacer esa película con un niño de tres años. Terminas necesitando un muñeco o algo de animación. Se obtiene una historia más profunda y rica al cambiar ese rol a una niña de siete o nueve años. La gente que está enfadada espera que la película se beneficie con el cambio. Pero mucha gente no tuvo ningún problema con ello. Stephen King no lo tuvo".

