No era como imaginabas

La introducción del personaje de Mysterio en 'SpiderMan: Lejos de casa', dejó a muchos fans impresionados, y si ya has visto la película sabrás por qué (si no, tranquilo, no te lo contaremos aquí). Pero en los inicios del proyecto se pensó en retratar al personaje de una forma muy distinta a como le hemos conocido.