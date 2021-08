'Spiderman: Sin camino a casa': Los motivos por los que el tráiler podría revelar que 'Sandman' se convierte en superhéroe

El primer tráiler de la próxima película de Marvel, 'SpiderMan: No Way Home' ya ha visto la luz y no ha dejado indiferente a nadie. Como era de esperar, los fans de 'SpiderMan' han analizado fotograma a fotograma cada clip del teaser, lo cual ha dado como resultado la aparición de ciertos detalles y teorías.

Una de estas especulaciones podría situar a 'Sandman' (El Hombre de Arena), interpretado por Thomas Haden Church, como héroe en la película. Por el momento no hay ninguna confirmación de que Church, a quien ya vimos en 'Spider-Man 3' (2007), vaya a volver. Sin embargo, en el tráiler aparece una nube de arena frente a 'SpiderMan' que actúa como escudo ante los rayos que lanza el personaje 'Electro'.

A pesar de ello, la audiencia asume que 'Sandman' será uno de los Seis Siniestros de Sony. En este grupo ya contamos con 'Electro', único confirmado desde hace tiempo e interpretado por Jamie Foxx. Al final del tráiler también vemos al actor Alfred Molina, que después de su aparición en 'Spider-Man 2' hace 17 años, vuelve para reencarnar al 'Doctor Octopus'.

En cuanto al resto de integrantes, existen varias especulaciones. Una de ellas es que 'Lagarto', que vimos en 'The Amazing Spider-Man' de 2012, interpretado por Rhys Ifans, regresa para dar vida al villano. Por último, en el tráiler se observa cómo cae una bomba verde sobre un puente, lo que podría significar la reaparición de el 'Duende Verde'. Interpretado por Willem Dafoe lo disfrutamos en la primera trilogía de 'SpiderMan', aunque en la última película, estrenada en 2007, es su hijo quien adquiere el rol de el 'Duende Verde'.

'SpiderMan: No Way Home' se estrenará el próximo diciembre y seguirá contando con la participación de sus protagonistas Tom Holland como 'SpiderMan', Zendaya como 'Mery Jane' y Benedict Cumberbatch como el 'Doctor Strange'. Para saber qué otros personajes acabarán apareciendo en la película tendremos que esperar unos meses más.

