Sistine, la hija actriz de Sylvester Stallone, deslumbra en la alfombra roja junto a sus hermanas

Sylvester Stallone ha podido presumir recientemente de sus hijas en la alfombra roja. El actor, junto a su esposa Jennifer Flavin, tiene tres hijas: Sophia (24 años), Sistine (23 años) y Scarlet (19 años).

Y ahora Sistine ha estado de estreno, el de 'Midnight in the Switchgrass', su última película, y no podía estar mejor acompañada en su alfombra roja, ya que sus hermanas Sophia y Scarlet han ido con ella.

Sylvester Stallone no puede estar más orgulloso de sus hijas, como él mismo ha demostrado en Instagram en infinidad de veces. Esta no iba a ser menos:

"Me pregunto dónde han estado mis hijas últimamente. Parece que no puedo localizarlas", bromeaba detrás de un ejemplar de un periódico que las tiene a página completa.

Pero ya antes de que las tres fuesen a la alfombra roja, él ya había compartido una foto junto a las tres:

"Soy un hombre muy, muy afortunado de tener hijas tan maravillosas y cariñosas que no me traen más que alegrías. ¡Ahora desearía que dejaran de crecer tanto! Jajaja", escribió con cariño y diversión en ella.

De celebración en celebración

También fue muy comentado cuando la menor de la familia, Scarlet, celebró su graduación del instituto. No solo se limitaron a celebrarlo como familia, sino que el orgulloso padre quiso compartir la celebración con sus seguidores de Instagram.

"¡Felicidades por graduarse en la escuela secundaria a nuestra maravillosa hija SCARLET!" escribió Sylvester, de 74 años, junto a las fotos del día. Una de ellas es de Scarlet en solitario posando con globos. Stallone también compartió una foto desde el interior del Rose Bowl, donde la escuela Campbell Hall, a la que ha asistido su hija, organizó la graduación.

Para la ocasión Scarlet lució un vestido corto de flores con cintura y mangas fruncidas y una delicada cadena de oro. Sus hermanas mayores llevaron looks similares y Sylvester, un traje blanco.

