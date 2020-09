"No quería trabajar más": Sienna Miller cuenta el gesto que Chadwick Boseman tuvo con ella y que dice mucho del actor de 'Black Panther'

El protagonista de 'Black Panther', Chadwick Boseman murió el pasado 28 de agosto, con 43 años, después de una dura batalla de cuatro años contra el cáncer de colon. Una lucha que prefirió llevar en privado. Tras la noticia de su fallecimiento las historias y la huella que Boseman dejó entre sus amigos y compañeros de trabajo no cesan.

En una entrevista para Empire, su compañera de rodaje en 'Manhattan sin salida', Sienna Miller ha desvelado el gran gesto que Boseman tuvo con ella para que la actriz no experimentara la desigualdad salarial de género.

La actriz confesó: "Él produjo 'Manhattan sin salida' y había insistido mucho para que yo participase en ella. Era fan de mi trabajo, algo que me resultaba emocionante porque yo también lo era del suyo. Me contactó y me ofreció estar en la película; era una época en la que no quería trabajar más, porque lo había estado haciendo sin parar y estaba agotada, pero yo quería trabajar con él", así que Sienna confirmó su asistencia.

"No sabía si contar o no esta historia, y todavía no lo he hecho. Pero lo voy a contar porque creo que es un testimonio de quién era", comenzó la actriz ."Esta fue una película de gran presupuesto, y creo que todo el mundo sabe lo que sucede con la desigualdad salarial de género en Hollywood. Yo pedí una cifra que el estudio no estaba dispuesto a pagar", explicó Miller.

"Yo dije que haría la película si se me pagaba adecuadamente. Y Chadwick terminó donando parte de su salario para llegar al número que había pedido. Dijo que eso era lo que me merecía que me pagaran", añadió la estrella.

Sienna recordó el gesto de Boseman como "una de las cosas más apabullantes que he experimentado". "Él me dijo: 'Vas a cobrar lo que te mereces y lo que vales'. Y es casi imposible imaginar a otro hombre en esta ciudad comportándose con esa generosidad y ese respeto", añadió antes de concluir. "Desde entonces, le he contado esta historia a algunos actores amigos míos, y ellos suelen quedarse en silencio e irse a casa, seguramente para darle vueltas a las cosas durante un rato", concluyó la compañera de reparto de Chadwick.

Un gesto mas del fallecido actor, que se suma a la larga lista de homenajes que muchos de sus amigos y compañeros están haciendo estos días para honrar la memoria y la generosidad intrínseca de Boseman.

