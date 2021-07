Seth Rogen revela que pilló a Paul Rudd haciéndole un masaje en Las Vegas

Seth Rogen y Paul Rudd han trabajado en muchas películas juntos y, como se suele decir, el roce hace el cariño y la amistad entre ambos nació hace muchos años.

Desde que se conocieran en 2004 en la película 'El Reportero', han sido muchos los proyectos en el que los dos han coincidido, como 'Virgen a los 40' o 'Lío embarazoso'. Esta amistad tan duradera y su gran sentido del humor les ha dado muchas anécdotas y Seth ha contado una de las bromas más locas que le gastó su colega Paul en un viaje que hizo a Las Vegas.

Esto sucedió cuando Seth se alojaba en un hotel de la ciudad en el cual, sin él saberlo, también estaba Paul. La anécdota tiene que ver con un masaje que le estaban haciendo a Seth y terminó de la forma más inesperada posible.

Así lo narra en un tuit: "Una vez estaba en un spa en un hotel en Las Vegas y me estaban haciendo un masaje. Cuando terminé y me di la vuelta me quedé en shock, Paul Rudd me estaba masajeando", revela.

Termina la anécdota diciendo: "Me vio entrar y convenció al masajista para dejarle a él hacerme el masaje, pensando que me daría cuenta enseguida. No lo hice y Paul me hizo el resto del masaje", asegura.

El nuevo proyecto de Seth Rogen

Ahora mismo el actor parece haber dejado de lado el cine de comedia y se ha adentrado en una nueva serie que se está desarrollando para la plataforma de streaming Hulu. La serie en cuestión es 'Pam and Tommy', que contará la historia de la relación entre Pamela Anderson y Tommy Lee, desde sus comienzos en 1995, incluyendo el famoso vídeo sexual que grabaron y se acabó difundiendo.

Seth participa en la serie como el tipo que robó esa sex tape de la caja fuerte, Rand Gauthier, y ha tenido que cambiarse el look para adentrarse en esa ambientación de los noventa que están buscando. En la publicación se compara con sus otros colegas en la serie y dice: "Mis compañeros Sebastian Stan y Lily James se ven geniales, mucho mejor que yo".

