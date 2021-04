La intérprete Charlyne Yi ('Good Girls', 'Ligeramente embarazada') ha dado un paso al frente para denunciar el comportamiento de James Franco y cómo, según ella, sigue permitiéndose ese ambiente en la industria.

Franco fue acusado durante la temporada de premios de 2018 de haber acosado y abusado sexualmente de varias mujeres, y recientemente se cerró la demanda de dos alumnas que le denunciaron por explotación sexual y conducta inapropiada al llegar a un acuerdo con una indemnización.

Ahora, Yi asegura que el actor y director es un "depredador sexual" y tiene "un largo historial con niños", pero también arroja sus acusaciones contra Seth Rogen. El cómico y amigo de Franco ha participado con él en sus producciones y Charlyne revela que es cómplice de su comportamiento.

La actriz acusa a James Franco de depredador sexual

"Estos últimos años al intentar defenderme a mí y a otros de abusos, he recibido llamadas de jefes y representantes diciéndome que me iban a demandar, perder trabajos, hacerme cabeza de turco como problemática, y amigos y colegas me traicionaron por hombres blancos abusivos con poder".

"¿Cuántas llamadas recibieron estos c*pullos de sus jefes y representantes diciéndoles que son problemáticos por su acoso sexual, agresión sexual, abuso y supremacía blanca?", denuncia.

"Muchas de las supervivientes del abuso de Franco no se han hecho públicas. Las mujeres que denunciaron el abuso de Franco sufrieron luz de gas. Si quieres apoyarlas puedes encontrar los artículos donde se dicen sus nombres".

Intentó abandonar 'The Disaster Artist'

La actriz asegura que "no se sentía a salvo" en el set de 'The Disaster Artist' por la presencia de Franco y revela hasta qué punto Seth Rogen sabía que intentaron sobornarla.

Puedes ver sus graves acusaciones al completo sobre ambos en el vídeo de arriba.

