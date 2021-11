"Sentí toda esa ira y odio": Jamie Dornan confiesa lo que vivió al unirse a 'Cincuenta sombras de Grey'

'Cincuenta sombras de Grey' podría haber sido una película totalmente diferente si Jamie Dornan nunca hubiese sido Christian Grey. Y el actor estuvo a punto de no conseguir el papel, ya que Charlie Hunnam había sido el primer elegido, pero la presión de los fans le pudo y finalmente abandonó el proyecto.

Finalmente Jamie terminó por ser el personaje principal de esta trilogía que tanta polémica abrió entre los fans de las novelas y el resto de críticos. Esta vez, Jamie vuelve a hablar de 'Cincuenta sombras de Grey' y ha revelado algo muy impactante.

Durante una entrevista en GQ, el actor explica: "Yo era muy reacio. Sigo siendo muy reacio. No dije que no. Hice la audición para la película y después otro se llevó el papel. En ese momento estaba en plna, 'Joder, es genial, que pesadilla va a ser para ese tipo. Va a tener todo este escrutinio'"

Y continúa contando: "'Antes de que nadie haya escuchado nada sobre él, va a ser muy odiado'. Y mucha gente se enfurece contra el casting en sí. De todas formas, al final él lo dejó y entré yo y sentí toda esa ira y odio"

"La prensa siempre está diciendo, 'Es lo mejor que ha hecho desde 'Cincuenta sombras''. Como si todavía necesitase demostrar algo. Aún sigo pagando el precio por haber vuelto donde estaba antes", confiesa Jamie.

"Mira, lo entiendo, para ser honesto contigo, es algo que me estimula. Enciende un fuego dentro de mí. Si eso significa que la gente empezará a decir, 'Oh, en realidad no es tan malo', bueno, que así sea", termina.

Jamie Dornan cuenta cómo vivió el odio que hubo hacia 'Cincuenta sombras de Grey'

En la misma entrevista, Jamie Dornan ha querido contar cómo vivió todo ese odio que hubo hacia 'Cincuenta sombras de Grey': "No ha habido nada igual que 'Cincuenta sombras' en cuanto a que estaba basada en unos libros, fuimos muy fieles a las novelas".

Y continúa contando: "Los libros tenían muchos fans y eran muy queridos. Tanto que era obsesivo. Aunque también fueron despreciados por todos los críticos, a menos que seas alguien que escribe críticas en un blog online. Los críticos de verdad odiaron los libros".

"Sabes que vas a hacer una película para los fans, que les va a encantar y que vas a ganar mucho dinero. Pero también sabes que los críticos van a estar, ya sabes, frotándose las manos y eso es exactamente lo que pasó. Y sabíamos que iba a pasar y ver cómo se desarrolla es muy duro", termina explicando.

