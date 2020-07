J.K. Rowling, escritora de los libros de fantasía 'Harry Potter', ha vuelto al ojo de la polémica con nuevas declaraciones sobre las mujeres trans, la medicación para la salud mental y lo que califica como "un nuevo tipo de terapias de conversión".

A raíz de un tuit en el que se sugería que la autora había dado like a un post en el que decía que "aquellos que tomaban medicamentos para la salud eran unos flojos", se ha abierto un nuevo debate en el perfil de la escritora.

Rowling comenzó un hilo asegurando que ella respeta totalmente a aquellos que toman estos medicamentos ya que ella misma había hecho uso de ellos. "He escrito y hablado sobre mis propios desafíos de salud mental, que incluyen TOC, depresión y ansiedad. Lo hice recientemente en mi ensayo 'TERF Wars'. Tomé antidepresivos en el pasado y me ayudaron".

A continuación, el resto de tuits pasan a denunciar aquellas terapias a las que se someten las mujeres trans para efectuar un cambio de género. "Muchos profesionales de la salud están preocupados porque los jóvenes que luchan con su salud mental están siendo desviados hacia las hormonas y la cirugía cuando esto puede no ser lo mejor para ellos".

"Muchos, incluida yo misma, creemos que estamos viendo un nuevo tipo de terapia de conversión para jóvenes homosexuales, que se encuentran en un camino de medicalización de por vida que puede resultar en la pérdida de su fertilidad y/o función sexual completa".

Los tuits no han pasado desapercibidos para la comunidad trans ni personajes públicos que se han sometido a este tipo de terapias.

La modelo y activista transgénero Munroe Bergfof respondía así a sus palabras:

"Ni una sola vez @jk_rowling se detuvo a pensar en el daño que está haciendo a la salud mental de los niños trans. No apoyar una transición de niños trans no les impide ser trans. Si algo los obliga a vivir como un género con el que no se identifican, esa es la terapia de conversión".

La youtuber y activista Kat Blaque publicó: "¿Por qué JK Rowling necesita seguir recordando al mundo que no considera válidos los géneros de las personas transgénero? Odio decir esto, pero las personas trans que toman hormonas, se someten a cirugías, etc., SABEN que su biología no es similar a las personas cis que comparten su género ".

La drag Juno Birch también ha publicado un tuit al respecto: "JK Rowling necesita estar callada de inmediato, literalmente está dañando a la comunidad trans, aparentemente acaba de publicar la clínica a la que fui cuando era niña y dijo que estaban experimentando con nosotros, cuando en realidad la clínica Tavistock salvó mi vida".

La concursante de RuPaul’s Drag Race Cheryl Hole apoyó a sus compañeras publicando un tuit defendiendo a la comunidad trans. "Entonces, ¿cuándo va a ser destituida @jk_rowling por sus mensajes de crimen de odio contra la comunidad Trans? OTRA VEZ", compartió la drag queen. "¡El ODIO que está escupiendo no está haciendo nada más que dañar a un grupo de personas ya vulnerable y debe tener repercusiones por sus acciones!"

Actores que interpretan a los personajes de Rowling en la gran pantalla como Daniel Radcliffe, Emma Watson o Eddie Redmayne ya se pronunciaron cuando se originó la polémica distanciándose de las opiniones de la autora y defendiendo que "las mujeres transgénero son mujeres", tal y como publicó Radcliffe.

