Durante los últimos días la creadora de 'Harry Potter' J.K. Rowling ha estado muy activa en su cuenta personal de Twitter debido a la situación mundial del coronavirus. Tanto, que anunció hace poco que había lanzado 'Harry Potter at Home' (Harry Potter en casa) para dar "un toque de magia" a niños, padres y profesores durante la cuarentena.

Pero, ahora, la escritora ha publicado un mensaje a través de la red sociales donde comenta que ha sufrido los síntiomas del COVID-19, aunque no se ha hecho la prueba, pero apunta que ya está muy recuperada:

"Echad un vistazo a este documento del Hospital de Queens que explica cómo aliviar los síntomas respiratorios. Durante las últimas dos semanas he tenido todos los síntomas de C19 (aunque no me he hecho la prueba) e hice esto siguiendo el consejo del doctor. Estoy completamente recuperada y la técnica me ayudó mucho", dice en un primer comentario.

Para después, volver a escribir otra publicación donde agradece a todos los mensajes que ha recibido preocupándose por ella: "¡Gracias por sus amables y cariñosos mensajes! Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudaros mucho a usted / o a sus seres queridos, como lo hizo conmigo. Mantenéos todos a salvo".

