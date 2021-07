La respuesta de J.K. Rowling ('Harry Potter') a la amenaza de muerte de un tuitero

J.K. Rowling vuelve a estar en el centro de las miradas, aunque esta vez no se trata de un tuit con declaraciones polémicas sobre algún colectivo LGTB. La escritora de 'Harry Potter' es muy activa en Twitter y suele usar la red social para compartir su opinión con sus seguidores.

Después de hablar sobre la terapia de conversión y sobre antidepresivos, algo que generó mucha controversia y críticas por sus durísimas declaraciones, ahora la escritora ha contado a lo que se enfrenta a diario en redes sociales.

El tuit que comenzó la polémica

Hace unos días, un usuario de Twitter publicaba el siguiente mensaje en su cuenta: "¿Cuál es vuestra frase literaria escocesa favorita? Empiezo yo", a lo que le acompañaba una imagen de J.K. Rowling con este texto: "He ignorado porno tuiteado a niños".

La escritora no quiso dejar pasar esta falta de respeto y contestó al usuario: "Juan, te voy a dar un momento para que pienses bien en dejar esto subido. He reportado cada parte de pornografía que los llamados aliados trans tuitearon en hilos de Twitter donde los niños me enviaban obras de arte para 'lckabog'. No respondí ni retuiteé porque no quería que más niños lo vieran".

A esto, una seguidora respondía a J.K. Rowling apoyándola: "Por favor, sigue luchando. Tiene que ser duro con el abuso que sufres, pero eres una voz para muchos de nosotros que sentimos lo mismo y no tenemos voz. Te apoyamos".

Finalmente, Rowling contestaba a esta seguidora: "Y juntos, ganamos".

La amenaza de muerte a J.K. Rowling en Twitter

Después de ese tuit, un usuario decidió amenazar de muerte a la escritora escribiendo: "Te deseo una bonita bomba en el buzón".

Después de leer esto, la escritora no ha tardado en responder en su cuenta de Twitter, aunque este usuario había borrado el tuit, Rowling había hecho una captura compartiendo la amenaza y escribe lo siguiente: "Para ser justos, cuando no consigues que una mujer sea saqueada, arrestada o abandonada por su editor, y cancelarla solo hace que sus ventas suban, solo hay un sitio al que ir".

No han tardado en llegar las muestras de solidaridad con la escritora tras este acto violento vivido en la red social: "Te mando abrazos. No estaremos de acuerdo siempre, pero no es excusa para decirte esto", escribe una seguidora.

"Es una locura. Eres una gran inspiración para muchos y lo has sido por mucho tiempo. Somos las brujas que nunca arderán", dice otra fan.

Seguro que te interesa:

Las palabras de despedida de J.K. Rowling a Helen McCrory, Narcissa Malfoy en 'Harry Potter', tras su muerte