La respuesta de Halle Berry a un hiriente comentario sobre su novio: "Creo que esta vez no"

Halle Berry ha vuelto a contestar a uno de sus seguidores para dejar claro que no cualquier opinión es válida, sobre todo si se trata de un comentario hiriente. La actriz de 54 años compartió una romántica foto junto a su novio, el músico Van Hunt, y alguien decidió escribir que se notaba que ella quiere a su pareja más de lo que su novio la quiere a ella.

Lo cierto es que en los últimos meses la pareja no ha tenido ningún problema en pregonar su amor a los cuatro vientos, publicando fotos como esta de la que te hablamos hoy.

Aunque la intérprete de 'John Wick' y ganadora de un Oscar suele recibir muchos comentarios agradables por este tipo de fotos, el sábado decidió responder a ese malicioso comentario. "Mmm, creo que no, esta vez no", escribió con seguridad Halle Berry.

Esta no es la primera vez que Halle interactúa con estos trolls, dejando clara su opinión. Como te contamos en el vídeo de arriba, ya hace unos meses estalló en redes sociales por este tipo de comentarios.

Así como responde a los comentarios hirientes, también lo hace a los buenos. Otro de sus seguidores publicó el siguiente comentario: "Me das esperanza, tenemos la misma edad, me he divorciado dos veces, estoy desencantado con las citas, pero luego os veo a vosotros dos". Entonces Halle Berry le escribió: "Nunca renuncies al amor. Mantén tu corazón abierto y él te encontrará".

Su novio ha hablado de la relación

La pareja de la actriz, el músico Van Hunt, habló para Entertainment Tonight recientemente sobre la relación que mantienen.

"Su familia tiene un ritual, creo que a ella no le importa que lo cuente, en el que se reúnen y hablan sobre su día. Me sumergieron en eso y me dieron la bienvenida, y fue muy bonito. Fue amable, considerado y dulce, y esa es realmente la clase de persona que es Halle".

