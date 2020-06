El viernes de la semana pasada una tuitera publicaba en su cuenta personal unas acusaciones muy graves contra Ansel Elgort, al que conocimos en 'Divergente' y 'Baby Driver' y pronto veremos en la nueva versión de 'West Side Story', que incluían agresiones sexuales cuando la chica tenía 17 años.

Horas más tarde Gabby, dueña de la cuenta @itsgabby, decidía borrar los tuits. Ahora Ansel Elgort ha contestado, negando las acusaciones.

“Estoy consternado tras ver las publicaciones que han circulado sobre mí en las últimas 24 horas. No puedo decir que entienda los sentimientos de Gabby, pero su descripción de los eventos simplemente no es lo que ocurrió. Nunca he agredido a nadie y no lo haré jamás. Es cierto que en Nueva York en 2014, cuando tenía 20 años, Gabby y yo tuvimos una relación breve, legal y consentida. Pero no manejé bien la ruptura. Dejé de responderle, algo inmaduro y cruel que hacerle a alguien. Sé que esta disculpa tan tardía no absuelve un comportamiento inaceptable. Echando la vista atrás, siento una profunda vergüenza por cómo actué. Lo siento de verdad. Sé que tengo que seguir reflexionando, aprendiendo y trabajando para mejorar mi empatía”, ha explicado el actor desde su cuenta de Instagram.