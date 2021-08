El resentimiento de Quentin Tarantino con su madre que nunca ha perdonado: "No verás un centavo de mi éxito"

Quentin Tarantino sigue siendo uno de los directores de cine con más renombre en el mundillo de Hollywood. Tarantino lleva ya más de dos años sin aparecer con una nueva producción en la gran pantalla, pero esto no hace que pierda caché, sino más bien lo contrario, ya que los rumores sobre su última película no dejan de sonar.

Desde que 'Érase una vez en Hollywood' se estrenase en 2019 todos los fans del director no han parado de especular cual será su siguiente película. Además, según el mismo ha contado en más de una ocasión, será la décima y última vez que veamos en los cines una historia con su nombre.

La carrera de Tarantino como cineasta empezó en el 92' con el estreno de 'Reservoir Dogs' y no podría haber tenido una entrada mejor en el cine. Todo hacía indicar que estábamos ante un director muy prometedor y esto terminó por confirmarse tras lanzar su segundo largometraje, 'Pulp Fiction'. Pero no todos estaban tan convencidos del futuro éxito del cineasta.

Quentin Tarantino nunca ha dado dinero a su madre y esta es la razón

A pesar de contar con un estreno estelar, parece que no todos tenían tan claro que Quentin Tarantino iba a ser uno de los grandes directores del cine. Y no, no hablamos de críticos o revistas en concreto, sino más bien de su propia madre.

El director ha contado en The Hollywood Reporte que su madre no estaba muy conforme con su carrera como escritor: "Ella se quejaba todo el rato sobre eso y entonces, en medio de su pequeño discursito, me dijo, 'Ah, por cierto, ¿Esta pequeña carrera en la escritura que estás haciendo? ¡Esa mierda se termina ya!' Solo quería decirme que no hiciera esas cosas en clase cuando se supone que tengo que estar pendiente de otras cosas".

"Cuando me dijo eso, de esa manera tan sarcástica, en mi cabeza pensé, 'Muy bien señorita. Cuando me convierta en un escritor de éxito, nunca verás ni un centavo de mi éxito. No habrá una casa para ti. No habrá vacaciones para ti, no habrá un Cadillac para mami. No recibirás nada por lo que acabas de decir", continúa Quentin.

Al ser preguntado si mantuvo su palabra dice: "Si, si. Bueno, la ayude a salir de un aprieto con un tema de impuestos, ¡Pero no hubo casa! Ni Cadillac. Hay consecuencias por lo que le dices a tus hijos. Recuerda, hay consecuencias por hablar de esa manera tan sarcástica sobre las cosas que a ellos si les importa".

