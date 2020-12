¿Tanto rencor guarda? Stephen King revela la razón por la que prefiere la miniserie de los 90 de 'El resplandor' a la película de Stanley Kubrick

En el año 1977, Stephen King ya había comenzado a despuntar con sus sorprendentes dotes narrativas, en gran medida gracias a 'Carrie', la novela que le situó en los altares de los narradores más destacados de su época. Sin embargo, poco tiempo después, King reafirmaría una vez más su talento a raíz de la publicación de 'El resplandor', cuya historia cautivaría a sus lectores y daría lugar a adaptaciones de gran relevancia para el mundo audiovisual.

La primera de ellas, y la más popular, fue la que llevó a cabo el famoso director de cine Stanley Kubrick, en el año 1980. La icónica cinta de terror, considerada una de las mejores de la historia, fue protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall.

A pesar de que el largometraje pasó a convertirse para muchos en el primer referente del cine de terror, su autor, Stephen King, nunca ha parecido estar muy contento con el resultado. Y es que, ya desde el inicio de la producción, King manifestó su desacuerdo con algunas de las decisiones principales. El escritor no quería que Jack Nicholson protagonizara la cinta, e insistió en gran medida para tratar de formalizar un cambio de actor que, finalmente, no se produjo.

En una entrevista para The New York Times, el escritor afirma que el problema de la película de Kubrick es que el personaje principal de Jack actúa como "un loco desde el principio", y no de forma gradual. "Sabía lo que se suponía que debía hacer: se suponía que debía expresar amor por su familia y que el hotel simplemente abruma gradualmente su sentido moral y su amor por su familia", confesaba.

Sin embargo, King considera que, en la miniserie del año 1997 que daba forma a esta misma historia, el personaje de Jack sí tenía un buen arco de transformación. Stephen King no participó en el guion de la cinta de Kubrick. Sin embargo, sí lo hizo en la miniserie. Quizá ese sea uno de los motivos que determinen su opinión respecto a este asunto.

Seguro que te interesa:

El mensaje de J. K. Rowling a Stephen King que ha borrado tras la contundente respuesta del escritor: "Las mujeres trans son mujeres"