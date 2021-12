Rebel Wilson cuenta que su propio equipo no quería que perdiera peso: "Era la gorda graciosa"

Rebel Wilson, más conocida como "Amy la gorda" por su papel en 'Dando la nota', ha confesado en una entrevista cómo ha sido su proceso de pérdida de peso. Durante el año 2020, la actriz perdió 35 kilos en lo que llamó su "año de salud", pero no a todo el mundo le pareció bien esta decisión. Incluso algunos de sus representantes le advirtieron que bajar de peso podría acabar con su carrera profesional.

Aunque Rebel Wilson siempre ha reivindicado sentirse a gusto con su propio cuerpo, pero la actriz tomó conciencia de sus malos hábitos alimenticios y de cómo su relación con la comida no era del todo buena: "Siempre he tenido mucha confianza y autoestima siendo una chica grande, me amaba a mí misma. Pero en el fondo sabía que comía para lidiar con mis sentimientos y eso no era sano".

Esas fueron sus palabras durante una entrevista para la BBC News, en la que la actriz habló claramente sobre los motivos que realmente la llevaron a someterse a una drástica bajada de peso. "Me tomaba una tarrina de helado todas las noches para poder soportar el estrés y la presión".

No a todos les pareció buena idea

La actriz de 'Dando la nota' contó que las reacciones en Hollywood no fueron realmente positivas cuando se enteraron de que quería perder peso y llevar una vida más saludable. "Recibí mucho rechazo de mi propio equipo, aquí en Hollywood cuando dije que iba a tomarme un año para centrarme en mi salud, para transformarme física y mentalmente y cambiar mi vida. Ellos estaban como: '¿Por qué? ¿Por qué querrías hacer eso?'. Porque yo estaba ganando millones de dólares por ser la 'gorda graciosa'".

A pesar de los malos comentarios, Rebel Wilson decidió hacer lo mejor para su salud, y dejó claro durante su entrevista que preferiría que la gente dejase de comentar tanto su peso, y se centrara más en sus éxitos profesionales.

