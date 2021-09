Rebel Wilson muestra su gran transformación física con este bañador rojo a lo Pamela Anderson en 'Los vigilantes de la playa'

Rebel Wilson decidía tras el Año Nuevo de 2020 que había llegado el momento de transformar su vida de forma radical. Así, la actriz empezaba lo que ella denominó el Año de la Salud y empezó a llevar un vida mucho más sana basada en hacer ejercicio y comer de forma saludable.

A lo largo de los primeros meses de 2020 Rebel fue subiendo a su cuenta de Instagram algunas imágenes de ella donde podíamos verla hacer ejercicio. Poco a poco los resultados fueron llegando y en los últimos tiempos la evolución en la intérprete ha sido mas que evidente.

En un principio Wilson se propuso bajar su peso hasta las 165 libras, lo que sería unos 74 kilos. Objetivo que cumplió antes de terminar el 2020. Pero, la actriz ha continuado con el con la rutina que se había marcado y hace unos meses confesaba que ya había perdido unos 30 kilos.

Aunque, ella siempre ha revelado que su meta "nunca fue ser delgada". "No me concentro demasiado en los números. Aún me parezco a mí. Me encanta tener curvas y sigo siendo súper curvilínea, pero solo una versión más saludable. Ese era mi objetivo", decía.

Ahora, Rebel Wilson ha querido compartir un mensaje a través de su cuenta de Instagram con el que anima a todo aquel que necesite un cambio en su vida de el primer paso y se constante ya que merece el esfuerzo merecerá la pena.

"Nunca es demasiado tarde para mejorarse a sí mismo, para mejorar su salud, su corazón, su felicidad, su armonía. Para todos los que están tratando de ser un poco mejores esta semana: ¡adelante! Cada cachito cuenta. Cada esfuerzo vale la pena. Tú lo vales", escribe la protagonista de 'Maestras del engaño'.

Rebel compartía este mensaje junto a unas llamativas fotos donde lleva un bañador rojo muy a lo Pamela Anderson en 'Los vigilantes de la playa' con las que se aprecia la drástica transformación física de Rebel.

