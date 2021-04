Rebel Wilson muestra su esbelta figura en ropa interior tras perder más de 30 kilos

A principios del 2020 Rebel Wilson se puso como objetivo cambiar su estilo de vida de forma radical y empezar a tener una alimentación equilibrada y hacer deporte. Un deseo que muchos se plantean al arrancar el año pero que pocos llegan a conseguir.

Pues bien, Rebel Wilson ha demostrado ser constante en su objetivo y ha logrado perder más de 30 kilos en este año y medio que lleva implementando todos estos cambios.

"Lo he intentado, como tantas mujeres, he probado modas, dietas y cosas antes. Pensé 'necesito hacer un enfoque realmente holístico para esto, esta vez'", dijo en Wilson a The Morning Crew sobre todas las veces anteriores que había intentado perder peso.

Su transformación ha sido paulatina pero los cambios se empezaron a notar desde el primer día. Ahora, la actriz está irreconocible y disfrutando de uno de sus mejores momentos tanto personales como profesionales.

Rebel no para de trabajar. Así ha estado envuelta en el rodaje en Reino Unidos de la película 'The Almond And The Seahorse' y además la hemos visto presentando la primera temporada de su concurso de perros 'Pooch Perfect'.

Ahora, la intérprete ha demostrado el gran cambio que ha experimentado con una imagen que ha subido a Instagram Stories donde aparece en ropa interior con un sensual body negro mientras presume de su esbelta figura: "Ella está glamurosa en el set", escribe. Para después subir otra foto de espaldas que puedes ver en el vídeo de arriba mientras saca la lengua.

Rebel Wilson en Instagram | Instagram Stories

Su objetivo no era ser delgada

Aunque Rebel Wilson quería bajar de peso su meta era adecuar un estilo de vida más saludable en su día a día. Así, hace unos meses reveló a 'People': "Mi objetivo nunca fue ser delgada", explicaba con rotundidad.

"No me concentro demasiado en los números. Aún me parezco a mí. Me encanta tener curvas y sigo siendo súper curvilínea, pero solo una versión más saludable. Ese era mi objetivo".

Seguro que te interesa:

El motivo por el que la relación de Rebel Wilson y su novio Jacob Busch habría "fracasado"