Rebel Wilson bromea sobre su peso: dice que ya "no va a ser graciosa" porque "no está gorda"

La actriz Rebel Wilson lleva un tiempo en un proceso de pérdida de peso. Wilson saltó a la fama por su papel de "Amy la gorda" en la película 'Dando la nota'. Sin embargo, desde hace un tiempo, la actriz tomó conciencia sobre su salud y decidió bajar de peso. Ahora se encuentra en uno de sus mejores momentos, y no duda en bromear al respecto.

Cuando comenzó su proceso de pérdida de peso, fueron muchos los que advirtieron a Rebel Wilson que se quedaría sin trabajo por no ser la "gorda graciosa", tal y como ella misma contó en pasadas ocasiones. Nada más lejos de la realidad, la actriz de 41 años ha sido la elegida para presentar los próximos premios BAFTA, uno de los más importantes de la industria del cine y la televisión.

Utilizando el humor

Para anunciar la gran noticia, Rebel Wilson no ha dudado en utilizar su característico humor para criticar a todos aquellos que opinan sobre su físico o su carrera. Lo hizo subiendo una publicación a su cuenta de Instagram.

"Me siento muy honrada de ser la anfitriona de los premios otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, en marzo, cuando el Covid ya no existirá porque se habrá cancelado para entonces. ¡Va a ser muy divertido!" Comenzó diciendo la actriz.

"Aunque no quiero poner mucha presión sobre esto, se que no voy a ser graciosa porque ya no estoy gorda" aseguró Rebel Wilson.

Por último, la actriz dijo "Así que básicamente estaré allí para pasar el rato con Dame Judi Dench y juntos intentaremos vincularnos con Daniel Craig. Y sí, me refiero a 'vincular'", agregó Wilson. "Este espectáculo será una celebración de aniversario de algunas importantes franquicias cinematográficas británicas como 'HARRY POTTER' y no como 'CATS'. ¡A todos les va a encantar, estoy segura! ¡Nos vemos el 13 de marzo!".

...

