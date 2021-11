La razón por la que Tom Cruise nunca volverá a trabajar con Brad Pitt

Tom Cruise se ha labrado una fantástica carrera en Hollywood y durante el camino ha colaborado con grandes actores de la industria. Pero parece que algunos de sus colegas de profesión no terminaron muy contentos con él.

En la película 'Entrevista con el vampiro' se juntaron dos de las grandes estrellas del momento como eran, y siguen siendo, Brad Pitt y Tom Cruise. La película llegó en 1994 y trajo mucha cola ya que el propio Brad Pitt estaba muy descontento con la cinta.

Él mismo confesaba lo duro que fue el rodaje de la cinta: "Fui miserable. Seis meses en la pu*a oscuridad. Lentillas, maquillaje, estoy haciendo el papel de la zorr*", contó el actor en ET.

"Un día me rompí definitivamente... Llamé a David Geffen, que era el productor de la película... Y dije, 'David, no puedo seguir con esto. No puedo hacerlo. ¿Cuánto me costaría salirme de la película?' Y entonces me dijo, de forma muy calmada, '40 millones de dólares'", finalizaba.

Tom Cruise y Brad Pitt en 'Entrevista con el Vampiro' | Geffen Pictures

¿Por qué Brad Pitt y Tom Cruise no volverán a trabajar juntos?

Desde que Brad Pitt y Tom Cruise coincidieran en 'Entrevista con el vampiro' no han vuelto a aparecer juntos en ningún proyecto. Esto muchos lo achacan a la mala relación que tenían ambos y Brad Pitt incluso llegó a comentar cómo fue su relación con el actor: "Tenéis que entender que Tom y yo somos... Vamos en direcciones opuestas", contó en ET.

"Él es el polo norte. Yo soy el sur. Viene hacia mí con un apretón de manos. Siempre pensé que había una especia de competición subyacente entre los dos que impedían que tuviésemos una conversación real. No era algo desagradable, pero era algo que estaba ahí y me molestó un poco", explicó.

Aún así, Brad también sabe reconocer el talento de Tom y contaba: "También diré que traga mucho por estar ahí arriba, es un buen actor y avanza en su película. Quiero decir, tienes que respetar eso".

