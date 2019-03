La razón por la que 'Capitana Marvel' le ha cambiado la vida a Brie Larson

Brie Larson estrena esta semana 'Capitana Marvel', película en la que interpreta a la superheroína de Marvel. La actriz, ganadora de un Oscar por 'La habitación', contó a la revista People en la alfombra roja del estreno en Los Angeles la importancia de su último papel.

"No sé si es porque estoy cansada pero siento que voy a llorar. He estado un par de años trabajando en esta película. Carol Danvers (Capitana Marvel) ha cambiado mi vida y la película ni siquiera se ha estrenado".

¿En qué crees que ha cambiado su vida interpretar a un personaje del Universo Cinematográfico Marvel? Ella misma lo explica "Me ha fortalecido, he aprendido a defender mi posición, ser dueña de mi misma y valorar mi voz. Todo eso lo he aprendido de ella".

Pero dar vida a Carol Danvers no ha sido fácil para la joven actriz: "He sido muy sincera sobre el hecho de que soy introvertida, tengo asma y he podido esforzarme más de lo que creía posible. Estoy emocionada de compartirla ahora con el mundo".

