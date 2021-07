¿Por qué Will Smith no ha repetido en 'El Escuadrón Suicida' como Deadshot?

'Escuadrón Suicida' se estrenó en 2016 con un reparto principal más que excelente, Jared Leto como Joker, Margot Robbie haciendo de Harley Quinn o Will Smith encarnando a Deadshot eran una de las principales razones para ver esta película. Después de una fantástica acogida en taquilla de esta primera entrega, DC decidió continuar con esta franquicia y la llegada de la segunda entrega, 'El Escuadrón Suicida' está al caer.

Aunque, a pesar de haber gozado de este éxito, parece que no todos los actores que participaron en la película vuelven para esta segunda entrega. Y una de las ausencias que más sorprendió a los fans fue la de Will Smith, quién no volverá a ser Deadshot en la secuela de este grupo de delincuentes. Según ha explicado Peter Safran en una entrevista en Comic Book, el regreso de Will fue una posibilidad, pero finalmente se descartó: "Estuvimos hablando sobre esa posibilidad, pero pensé que se debe más a una cuestión de calendario que otra cosa".

Will Smith y Margot Robbie en 'Escuadrón Suicida' | Warner Bros.

Y continúa: "Sabíamos que teníamos que empezar a grabar en septiembre porque, honestamente, sabíamos antes que nadie que James (James Gunn) iba a volver a hacer 'Guardianes de la Galaxia'. Así que era muy importante que empezásemos a rodar y Will no estaba disponible así que fue sencillo tomar la decisión".

"¿Qué vas a hacer? No está libre en esas fechas. Así que es algo bueno, francamente, y ayuda a separar la primera película, creo, de una manera más clara", termina explicando Peter Safran.

Todo lo que sabemos de 'El Escuadrón Suicida'

Esta nueva entrega no será una continuación directa de la primera película, el propio James Gunn, que es el director, ha insistido en que son historias independientes. Esta nueva versión del grupo de criminales contará la historia de cómo Harley Quinn se unirá al gobierno y les ayudará, con la colaboración de otros supervillanos, en la misión llamada Task Force X.

