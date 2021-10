¿Por qué ganar el Oscar le arruinó la carrera a Adrien Brody?

Ganar un Oscar es uno de los mayores logros que puede alcanzar cualquier actor de Hollywood y normalmente suele abrirle un montón de nuevas posibilidades para su carrera interpretativa. Pero parece que no todos los actores saben aprovecharse de ese momento y muchos de los fans de Adrien Brody buscan explicación a cómo el Oscar que ganó ha arruinado su carrera.

Adrien Brody logró coronarse como mejor actor en la edición de los premios Oscar de 2002. En aquella ocasión, Brody ganó el Oscar por su interpretación en la película 'El pianista', la cual también ganó en 2002 otros dos premios Oscars, además del que ganó el actor.

Pero desde entonces muchos son los fans Adrien que se preguntan cómo su carrera se vio truncada ante un futuro de lo más prometedor. Y ya hay terminología al respecto, bautizando a este fenómeno como 'El efecto Oscar', el cual se utiliza para hacer más atractivo a un actor después de alzarse con una de las estatuillas.

Adrien Brody cuenta lo que sucedió tras ganar el Oscar

Evidentemente tras ganar un Oscar Adrien Brody tenía todo de cara para triunfar en Hollywood y más aún viendo cómo la crítica había catalogado su interpretación en 'El Pianista'. Pero por desgracia esto no llegó a suceder, aunque es cierto que el actor continúa en activo, no ha vuelto a tener un rol de tal magnitud.

Algunos de sus fans en Twitter se han burlado de la trayectoria del actor escribiendo: "Adrien Brody es un ejemplo viviente de que ganar un Oscar no hace que tu carrera sea mejor, buen anuncio de cerveza". Mientras tanto, otro sigue con las burlas: "¿Splice? Qué triste para la carrera de Adrien Brody. ¿Dónde está el Oscar que ganó?".

A esto, el propio Brody quiso pronunciarse en una entrevista con GQ: "He estado actuando durante 17 años y la gente me reconoce. Los paparazzis, no podrían importarme menos. Ninguno de ellos me sigue. Nadie se comportó de forma rara. Y luego, tras ganar el Oscar, sucedieron cosas muy raras. Fue como si llegará una tormenta. Todo empezó a desaparecer, la vida que conocía", relataba.

¿Hubiera sido su carrera diferente sin el reconocimiento de la Academia?