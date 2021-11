Primeras reacciones de 'House of Gucci' con Lady Gaga y Adam Driver: "Roza la farsa" pero es "un espectáculo"

La nueva cinta de Ridley Scott, 'House of Gucci', está basada en el libro 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed' de Sara Gay Forden y cuenta la historia de la dinastía Gucci a lo largo del tiempo. La producción incluye detalles sobre el matrimonio de Patrizia Reggiani con la familia, su orquestación del asesinato de su exmarido Maurizio Gucci en 1995 y las consecuencias de su muerte.

El público y los fans de Lady Gaga están entusiasmados por volver a ver a la estrella en la gran pantalla. Esta no es la primera vez que la cantante hace de protagonista en una película, ya que su carrera como actriz despegó con su papel de Ally Maine en 'Ha nacido una estrella'. Aunque algunos han aplaudido su trabajo en 'House of Gucci', las primeras reacciones indican que esta será una de las cintas más controvertidas de la filmografía de Ridley Scott.

Sean O'Connell de Cinema Blend ha compartido un tuit tras ser uno de los afortunados que ya la han podido ver: "'House of Gucci', de Ridley Scott, es El Padrino ambientado en el mundo de la moda. Es magníficamente tensa, y roza la farsa, pero funciona muy bien porque todo el reparto es EXTRAORDINARIO. Leto, Pacino, Gaga, Driver… todos increíbles. Ridley es el dueño de 2021".

Una editora senior de Variety también ha tuiteado: "'House of Gucci' es increíblemente sexy. Si el tráiler te dejó entusiasmado, esto te dejará boquiabierto. Es absolutamente explosiva en todo el sentido de la palabra. Todo, desde el vestuario hasta la fotografía, pasando por el diseño de producción de Arthur Max y el maquillaje. HoG es un espectáculo".

Otra reportera de cine ha compartido que le ha gustado la cinta pero que le ha parecido demasiado larga: "Me encantó #HouseofGucci, principalmente porque Lady Gaga, Adam Driver y Jared Leto son MUY BUENOS. Unos 30 minutos de más, pero aún así me lo pasé muy bien. Y no puedo esperar a que empiecen a surgir los innumerables memes".

Es cierto que la película también ha recibido algunos comentarios menos positivos comparados con los anteriores. Leah Greenblatt de EW ha compartido: "¿Es #HouseofGucci una "buena" película? En muchos aspectos es un desastre, pero el vestuario y los acentos campestres ("GOOTCHE-eeee") y el melodrama puro de Ridley Scott de todo esto todavía se sentía como un bálsamo para mi alma cansada de pantalones de chándal".

A otro reportero parece que no le ha gustado mucho la cinta: "#HouseofGucci es un esfuerzo excesivo sin ninguna dirección discernible. Hay demasiados enfoques narrativos apilados unos sobre otros. Los brillantes y talentosos nombres que se pavonean en el porno de la riqueza pueden ser divertidos, pero no son suficientes para salvar a la película de sus propio desorden".

Aunque las primeras críticas nos indican que el elenco y el vestuario es increíble o que quizás la cinta es demasiado larga, tendremos que verla personalmente para juzgar este último proyecto de Ridley. 'House of Gucci' llegará a los cines españoles el próximo 26 de noviembre, pero puedes observar el tráiler arriba saber que te puedes esperar.

