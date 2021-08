Primer tráiler de 'Spencer': Kristen Stewart se transforma en Lady Di

La Princesa de Gales vuelve a la gran pantalla y esta vez, a diferencia de 'The Crown' ella será la protagonista indiscutible. 'Spencer' llega de la mano del director Pablo Larraín, que ya ha dirigido otras grandes películas como 'Jackie. Y por supuesto la famosa Lady Di será interpretada por nada más y nada menos que Kristen Stewart y la actriz demuestra que el papel se le da fabulosamente, además de estar casi irreconocible por el nuevo aspecto que ha adoptado para la película.

En este primer tráiler de 'Spencer' hemos podido ver a Kristen dando vida a la Princesa de Gales y aunque no es muy extenso, la actriz deja claro que veremos todo un drama. Durante este avance no hay mucho diálogo pero no es necesario, Kristen aparece como una Princesa de Gales llena de sufrimiento, pasándolo mal frente a las cámaras y con ganas de alejarse de su marido. Tan solo un breve momento de Diana bailando completamente sola ballet es el único indicio de algo de felicidad por su parte, aunque era una escena llena de melancolía.

Durante este avance hemos podido ver que la Princesa será reconstruida con todo lujo de detalles, no solo mostrando una de sus etapas más duras desde dentro, sino que también contará con un vestuario excepcional. En muchas escenas hemos podido ver algunos de los vestidos clásicos con los que la Princesa Diana nos dejó sin palabras.

Lo que sabemos de 'Spencer'

La historia se centrará en cómo la Princesa Diana decidió que su matrimonio con el Príncipe Carlos no funcionaba, desviándose así del camino que tenía para convertirse en reina. Estos eventos se narrarán a lo largo de tres días, durante un fin de semana de Navidad que pasaron en la Casa de Windsor.

Este tráiler ha llegado de manera casi poética, puesto que el 31 de agosto se cumplen 24 años del trágico accidente de coche que nos dejó sin Lady Di, siendo esta película un gran homenaje. 'Spencer' se estrenará en los cines este 5 de noviembre, pero la película se mostrará de manera exclusiva durante el Festival de cine de Venecia, el 3 de septiembre. La película contará con un reparto de lujo, siendo Kristen Stewart la Princesa de Gales y acompañada por Timothy Spall, Sally Hawkins o Sean Harris entre otros.

