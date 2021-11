Primer tráiler de 'Ambulance - Plan de huida': Michael Bay convierte a Jake Gyllenhaal en ladrón de bancos

Michael Bay regresa con otro de sus trepidantes thrillers, 'Ambulance - Plan de huida', y en esta ocasión se ha hecho acompañar de Jake Gyllenhaal, Eiza González y Yayha Abdul-Mateen II. El guion es de Chris Fedak ('Prodigal Son' y 'Chuck'), basado en la historia original y el guion para el thriller danés 'Ambulancen', de Laurits Munch-Petersen y Lars Andreas Pedersen.

Sinopsis de la película

En el transcurso de un día por las calles de Los Ángeles, tres vidas cambiarán para siempre. El condecorado veterano Will Sharp (Yayha Abdul-Mateen II), desesperado por conseguir dinero para pagar las facturas médicas de su esposa, le pide ayuda a la única persona a la que sabe que no debería recurrir: su hermano adoptivo Danny (Jake Gyllenhaal), un carismático delincuente profesional. Este le hace una propuesta: participar en el mayor atraco a un banco de la historia de Los Ángeles, para hacerse con un espectacular botín de 32 millones de dólares. Con la vida de su esposa en juego, Will no puede decir que no.

Pero cuando todo se tuerce en la huida del robo, los hermanos secuestran a la desesperada una ambulancia que lleva a un policía debatiéndose entre la vida y la muerte, y a la increíble técnico de emergencias Cam Thompson (Eiza González) a bordo del vehículo. En una vertiginosa e incansable persecución, Will y Danny deberán huir de un inmenso dispositivo de fuerzas de seguridad desplegado por toda la ciudad, mantener a sus rehenes con vida y, de algún modo, tratar de no matarse mutuamente, todo ello afrontando la huida más espectacular que jamás haya tenido lugar en Los Ángeles.

Seguro que te interesa:

"Nos limpiamos de forma natural": Jake Gyllenhaal revela que para él "ducharse no es tan necesario"