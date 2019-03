¿Preparado para gritar? Las películas de terror más esperadas de 2018

Este año viene cargado de películas de terror así que si eres fanático de este género, estás de suerte. Estos son los próximos estrenos de terror más esperados:

'Un lugar tranquilo'

En este thriller de terror, una familia trata de sobrevivir en silencio amenazados por misteriosas criaturas que intentan eliminarles guiadas por el sonido. John Krasinski dirige esta película de terror paranormal basado en un guion escrito por él mismo junto a Scott Beck y Bryan Woods. El reparto está encabezado por el propio Krasinski y Emily Blunt. Esta película llegará a los cines el próximo 20 de abril.

'Verdad o reto'

Un grupo de amigos comienza a jugar a "Verdad o atrevimiento", pero rápidamente descubren que algo que empezó de forma inocente se ha vuelto peligroso. Si no siguen las normas o se niegan a jugar, serán poseídos por un demonio que les obligará a matar, a sí mismo o a los demás.

El grupo tratará de hacerlo lo más seguro posible eligiendo siempre la verdad, pero el juego tomará el control y les forzará a realizar las pruebas más horribles que se pueden imaginar. Una vez que el juego comienza, los jugadores no podrán parar de jugar, por lo que la única forma de sobrevivir es pasarle el juego a otra persona.

Está dirigida por Jeff Wadlow y cuando con un reparto compuesto por Tyler Posey ('Teen Wolf'), Lucy Hale ('Pequeñas mentirosas'), Nolan Gerard Funk ('Hello Again') y Sophia Taylor Ali ('Bad Kids of Crestview Academy'), entre otros. El estreno en España llegará el próximo 4 de mayo.

'Los extraños: Cacería nocturna'

Una familia se embarca en un viaje por carretera y planean pasar una temporada en un campamento de remolques antes de dejar a su problemática hija Kinsey en un internado. Pero el viaje se ve interrumpido por la llegada de tres psicópatas enmascarados que atacan y matan sin piedad.

Esta secuela de la película de 2008, 'Los Extraños', está dirigida por Johannes Roberts y protagonizada por Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson y Lewis Pullman, entre otros. Esta película de terror llegará a los cine el 1 de junio de 2018.

'Meg'

Después del ataque de una gigantesca criatura marina que se creía extinguida, el capitán y experto marítimo Jonas Taylor se vio en la obligación de abortar una de sus misiones y abandonar a la mitad de la tripulación que le acompañaba. Cinco años después, cuando un sumergible se avería en pleno fondo marino del foso de las Marianas, Taylor arriesgará su vida en intentar el rescate, mientra le surge una duda: ¿existe todavía allá abajo el Megalodón, el depredador marino más temible que ha existido nunca?

Jon Turteltaub dirige esta adaptación de la novela homónima escrita por Steve Alten en 1997. El reparto cuenta con Jason Statham, Li Bingbing, Ruby Rose y Rainn Wilson, entre otros. Se estrenará el 10 de agosto de 2018.

'La Monja'

Vera Farmiga en 'Expediente Warren' | seestrena.com

Cuando una joven monja se quita la vida en una abadía de clausura en Rumanía, el Padre Burke, un sacerdote con un pasado vinculado a los encantamientos, es enviado a investigar por el Vaticano. Arriesgando no solo su propia vida sino también su fe y hasta su alma, el sacerdote se enfrentará a una fuerza maléfica, la entidad demoníaca Valak con la forma de la misma monja que anteriormente ya horrorizó a la audiencia en 'Expediente Warren' (2016).

Este nuevo spin-off está dirigido por Corin Hardy y protagonizado por Demian Bichir, Taissa Farmiga, Charlotte Hope y Jonas Bloquet, entre otros. 'La Monja' llega a los cines el próximo 7 de septiembre.

'Slender Man'

En un pequeño pueblo de Massachusetts, cuatro estudiantes de instituto llevan a cabo un ritual en un intento de desmentir la leyenda de Slender Man. Cuando una de las chicas desaparece misteriosamente, empiezan a sospechar que ella puede ser su última víctima.

Dirigida por David Birke y protagonizada por Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso, Jaz Sinclair y Javier Botet. Llegará a los cines el 21 de septiembre de 2018.