La preocupación de los hermanos Russo tras la demanda de Scarlett Johansson a Disney

Todo parecía indicar que, tras la paz que firmaron Scarlett Johansson y Disney, todo este asunto había calmado sus aguas. Pero, como si se tratase de una nueva fase del MCU, la demanda que interpuso la actriz ha tenido consecuencias más allá de su personaje Natasha Romanoff.

Según parece los hermanos Russo han estado más que pendientes a cómo evolucionaba el caso de Scarlett por 'Viuda Negra' y tiene pinta de que no están nada satisfechos con el trato que ha recibido Scarlett. Según informan desde Wall Street Journal los dos hermanos estarían muy preocupados con el futuro trato que les puedan dar a uno de sus próximos estrenos.

Ambos llevan desaparecidos de las películas del MCU desde que se estrenase 'Vengadores: Endgame' y todo parecía indicar que su regreso iba a ser más pronto que tarde, pero todo esto tendrá que esperar puesto que ellos mismos parece ser que han frenado su regreso a Marvel.

El miedo que tienen los hermanos Russo no está infundado puesto que, dado que 'Viuda Negra' dejó de ser un estreno exclusivo en salas de cine y pasó a Disney+, los ingresos por taquilla descendieron a unos niveles alarmantes, lo que provocó la posterior demanda de Scarlett.

A pesar de que no han hablado ellos mismos, según cuenta una fuente cercana los Russo no querrían que, bajo ninguna circunstancia, ninguna de sus películas fuese estrenada de manera simultánea, tanto en cines como en Disney+. Aunque por el momento no se sabe de manera oficial si ellos mismos han hablado o no, este rumor podría pesar en la próxima película que fuesen a dirigir durante esta Fase 4 del MCU.

¿Cuál iba a ser la próxima película de los hermanos Russo en el MCU?

Hasta la fecha no se han pronunciado de manera oficial sobre cual será la siguiente cinta en la que veremos su visión de vuelta al MCU y parece que por el momento no habrá un anuncio pronto sobre cuál será su siguiente proyecto.

