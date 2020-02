Billie Lourd está pasando por unos momentos muy difíciles después de perder a su madre y, un día más tarde, a su abuela. Carrie Fisher y Debbie Reynolds eran dos ejemplos a seguir para la joven actriz que les rinde este precioso homenaje en su cuenta personal de Instagram.

"Recibir vuestras oraciones y preciosas palabras durante la semana pasada me han dado fuerza en un momento en el que creía que la fuerza no existía. No hay palabras para expresar cuánto echaré de menos a mi Abadaba y a mi única Momby", escribía la actriz. "Vuestro amor y apoyo lo significan todo para mí".

Carrie Fisher, conocida por interpretar a la princesa Leia en 'Star Wars', fallecía el pasado 27 de diciembre después de estar días hospitalizada tras sufrir un ataque al corazón mientras volaba a Los Ángeles. Su madre, Debbie Reynolds, fallecía al día siguiente mientras preparaba el funeral de su hija. Según su otro hijo, Todd Fisher, sus últimas palabras fueron: "la echo mucho de menos, quiero estar con Carrie".

Ambas actrices serán enterradas juntas en una ceremonia privada y se organizará también un homenaje público, que todavía no tiene fecha confirmada.