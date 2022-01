'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', el reencuentro especial de sus protagonistas dpor el 20 aniversario de la saga, ya está disponible en HBO Max y gracias a los avances que hemos podido ver estas últimas semanas hemos descubierto algunos detalles que desconocíamos, como por ejemplo que Emma Watson y Rupert Grint estuvieron a punto de abandonar 'Harry Potter'.

Ahora que el especial ya ha visto la luz, hemos descubierto una información sobre Tom Felton que desconocíamos. El actor es conocido mundialmente por todos los fans potterheads como Draco Malfoy, pero lo cierto es que el intérprete hizo las audiciones también para ser el propio Harry Potter y Ron Weasley.

"Lo intenté por Harry. Cuatro veces, creo. Me teñí el pelo, me puse la cicatriz. Hay un video en alguna parte de mí haciendo una audición al menos dos veces para Potter. Luego me tiñeron el pelo color jengibre (pelirrojo) una vez para Ron, tampoco fue ese. Finalmente lo tiñeron de rubio para Draco", confesaba.

Tom Felton no se había leído los libros de 'Harry Potter'

En una de estas audiciones, Tom Felton se encontraba junto a otros 20 niños esperando una de las preguntas de Chris Columbus, el director, que era la misma para todos: "¿Qué es lo que más te emociona del libro a la película?". Sin embargo, como ya sabrás, Tom Felton no se había leído los libros de J.K. Rowling y no sabía responder a esta pregunta y tuvo que improvisar con una mentira:

"¡Mierda, me va a hacer esta pregunta! ¡No tengo idea de lo que es Harry Potter! El niño a mi lado dijo, 'Gringotts. Estoy muy emocionado con Gringotts'. ¡Se movió hacia mí y solo repetí lo que dijo! Esos Gringotts, no puedo esperar a ver a los Gringotts. Obviamente eso no tiene ningún sentido, así que supo de inmediato que estaba mintiendo, lo que creo que le dio una idea de que tal vez sea un buen Draco", dijo Tom. Y es que como podrás recordar, Gringotts es el banco de los magos, no unas personas o criaturas, por lo que no tuvo sentido que Tom Felton dijera que quería ver a los Gringotts.

