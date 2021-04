Pete Davidson será Joey Ramone, el líder de los Ramones, en un biopic sobre la mítica banda de punk rock

Tras 'Bohemian Rhapsody', 'Judy' o 'Rocketman' tenemos un nuevo biopic que nos mostrará la historia de otro de los grupos más legendarios de la música del siglo XX, los Ramones. Una producción de Netflix y STXfilms que será dirigida por Jason Orley y contará con Pete Davidson como su gran protagonista quien interpretará a Joey Ramone, el líder y vocalista de la banda.

La película se basará en el libro 'I Slept With Joey Ramone' escrito por el hermano de Joey, Mickey Leigh, quien además será productor ejecutivo del film. "Cuando compartes una cama con alguien, y no solo una cama, sino una infancia, una familia y toda una vida, conoces a esa persona mejor que nadie. Mickey Leigh no solo colaboró ​​con la banda de su hermano mayor, sino que tiene recuerdos e ideas irremplazables sobre Joey Ramone, lo apoyó cuando nadie más lo hizo y lo vio superar la adversidad de la manera más dramática", explica Adam Fogelson, presidente de STXfilms.

Joey Ramone nació como Jeffrey Ross Hyman en mayo de 1951 y en 1974 cofundaría la primera banda de punk rock junto a sus otros tres integrantes: Johnny (John Cummings), Dee Dee (Douglas Colvin) y Tommy Ramone (Tom Erdelyi).

Los Ramones crearon un estilo propio que marcó a la música durante los más de 20 años que estuvo la banda en activo hasta su disolución en el año 1996. Solo cinco años después Joey Ramone fallecería a los 49 años en el 2001 a consecuencia de un linfoma. Actualmente ningún miembro del grupo está vivo.