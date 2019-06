"Fue una pesadilla, estaba aterrorizado": La angustiosa audición de este Guardián de la Galaxia

'Guardianes de la Galaxia Vol.3' está en fase de desarrollo después de que el director James Gunn volviera a encargarse del film pero aún se desconoce cuando se iniciará el rodaje. La primera película de la saga se estrenó en el año 2014 y ahora uno de los actores ha confesado lo duro que fue para él las audiciones para conseguir el papel.

En una aparición pública, el actor Dave Bautista, que interpreta a Drax, ha afirmado lo difícil que fue para él enfrentarse a la audición: "Oh, Dios mío, fue una pesadilla. Estaba aterrorizado. Estaba desesperado en ese momento: apenas había trabajado en tres años, había salido de la lucha libre y estaba ansioso por conseguir un trabajo. Finalmente contraté un agente, dos semanas antes de conseguir la audición para Guardianes. Mi agente me dijo: Sabes, he tenido que luchar mucho para conseguirte esta prueba. Fue muy difícil, no querían hacértela. Ellos no querían ningún luchador profesional, así que no quería hacerme ilusiones".

El ex-luchador necesitaba desesperadamente un trabajo y tuvo muchos problemas para entender al personaje: "Entré con las expectativas muy bajas. No entendía a Drax. Llamé a mi profesor de interpretación y le dije: No lo entiendo, y casi se desmaya porque es un gran fan. De todos modos, me hizo investigar y encontré una foto de Drax, y dije ¡Se parece a mí!. Él me cuidó durante todo este proceso. Durante mi primera y segunda audición, vino conmigo. Hice la prueba con Sarah Finn, ella es increíble. Lo hice y me dijo: "No estés nervioso. Tómate tu tiempo, podemos estar aquí todo el día".

Finalmente el actor consiguió el papel y ahora es difícil imaginarse otro actor dando vida a este personaje, que se le puede ver en 'Vengadores: Endgame'.

