"Es una película que juega en otra liga": Un miembro del equipo de 'The Batman' da pistas sobre lo que nos espera

'The Batman' la nueva película de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson, llegará a los cines el 4 de marzo de 2022. Bradley Parker, al que quizás conozcas por dirigir películas como 'Atrapados en Chernóbil', ha ayudado a producir la película, por lo que conoce muchos detalles sobre lo que se aproxima como la nueva obra maestra de DC. Este director ha estrenado hace poco su nueva película 'The Devil Below', y en una de las entrevistas han aprovechado para sacarle información sobre el próximo estreno del Caballero Oscuro.

Parker ya ha terminado su trabajo en la Bat-película, el proyecto de producción se daba por cerrado este mes, y ahora ha tenido tiempo para dejar entrever algunas pistas sobre el estreno. Confirma, en Comic Book Movie, que el Caballero Oscuro (Robert Pattinson) aparecerá como un héroe más joven y menos experimentado, pero también uno que tiene un manejo, rara vez representado, de sus habilidades de detective.

"He terminado de rodar. Dirigí la segunda unidad de Chicago. Fue una explosión absoluta", dijo Parker. "Una vez más, se trata de una película que juega en otra liga. No es comparable con mi nueva película 'The Devil Below', pero se aplican muchas de las mismas técnicas e ideas. Me encanta hacer tanto películas gigantes como pequeñas. Todas son divertidas, pero siempre me ha gustado trabajar con Matt Reeves, y eso me recuerda a otro proyecto que tenemos en mente, 'Loki', que también va a ser increíble. Ambos son proyectos fenomenales".

Sus comentarios sobre 'The Batman' dejan atónitos a todos los seguidores, y la espera no hace más que agrandar las ilusiones de los mismos. Batman, ¿cumplirás las expectativas?

Seguro que te interesa:

"Es horrible ser esa 'pequeña mierda'": Robert Pattinson habla de los nervios en el rodaje y de cómo ha creado un Batman distinto a todos