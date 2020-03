Antes del éxito de 'Wonder Woman', Patty Jenkins se embarcó en el proyecto de dirigir 'Thor: El mundo oscuro' en 2011. Dentro del Universo Marvel, esta segunda entrega de Thor en solitario no sale bien parada nunca en los rankings.

Sin embargo, meses más tarde de su fichaje la cineasta abandonó el proyecto por "diferencias creativas" y ahora se ha sincerado a Vanity Fair sobre lo que ocurrió.

"No creía que pudiera hacer una buena película con el guión que tenían. Creo que hubiera sido algo muy gordo, hubiera parecido que era mi culpa. Hubiera quedado como, 'Oh Dios mío, esta mujer lo ha dirigido y ha hecho mal todas estas cosas'. Fue el único momento en mi carrera donde de verdad me sentí en plan, 'Haced esto con otro director y no será para tanto. Y puede que lo entienda y le guste más que a mí'", asegura con sencillez.

"No puedes hacer películas en las que no crees. La única razón para hacerlo sería para demostrarle a la gente que puedo. Pero no hubiera probado nada si no tenía éxito. No creo que me hubieran dado otra oportunidad. Así que estoy muy agradecida".

Jenkins también ha aclarado: "Verdaderamente no tengo nada que decir de Marvel que no sea positivo. Porque honestamente, me dieron la oportunidad los primeros cuando no estaba de moda hacerlo".

