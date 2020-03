Patrick Stewart revela que consume marihuana diariamente y apoya su uso

Patrick Stewart ha contado al diario británico Daily Mail, que consume diariamente marihuana medicinal para paliar sus graves dolores de artritis en las manos.

"Hace dos años fui examinado en Los Ángeles por un doctor. Este me entregó una nota donde me concedía permiso legal para acceder a productos de cannabis en tiendas oficiales. Me avisó de que me vendría muy bien para paliar los dolores de artritis que tengo en las manos".

El actor de 76 años, conocido por su papel de profesor Charles Xavier en la exitosa saga de X-Men, no tiene ningún reparo en hablar sobre este tema. Además ha anunciado su apoyo a un estudio de la Universidad de Oxford que investiga los beneficios médicos del cannabis.

"Este es un gran paso adelante para Gran Bretaña, en un campo de investigación que durante mucho tiempo ha sido frenado por los prejuicios, el miedo y la ignorancia. Creo que este programa de investigación podría resultar beneficioso para millones de personas que padecen enfermedades como la mía."

Patrick ha contado que heredó esta enfermedad de su madre, quién "tenía las manos desfiguradas y con graves dolores." Además ha explicado algunos de los efectos positivos que ha notado desde que usa la marihuana medicinal.

"Compré una pomada, una spray y algunos productos comestibles. La pomada proporciona un cierto alivio, aunque es demasiado grasa para usar durante el día y únicamente me la aplico por la noche, que además me ayuda con el sueño. El spray es más práctico, lo uso varias veces al día y me deja en las manos cierta sensación de cosquilleo. Con estos tratamientos he reducido de forma significativa la rigidez y el dolor. Ahora puedo cerrar el puño, mientras que antes me era imposible."