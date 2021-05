Patrick Dempsey, feliz en la foto del rodaje de la secuela de 'Encantada' donde cantará por primera vez

'Encantada' es una de las películas más memorables de la década de los 2000 en Disney gracias a su música, su mezcla de animación y acción real y por supuesto, a sus protagonistas.

Uno de los platos fuertes del calendario Disney el pasado diciembre fue la confirmación de una secuela de la cinta 13 años después.

'Disenchanted' ('Desencantada') será el título de esta continuación que volverá a contar con sus estrellas originales, Amy Adams y Patrick Dempsey. Además se les unirá Maya Rudolph como villana, Yvette nicole BRown o Jayma Mays.

La producción del esperado film ya ha comenzado en Irlanda, y el actor de 'Anatomía de Grey' se ha mostrado encantado de estar allí con fotos muy sonrientes.

"Me encanta estar en Irlanda y me lo estoy pasando tan bien trabajando en esta película", asegura con una imagen feliz y con un look muy invernal.

Patrick Dempsey canta por primera vez en cámara

En 'Encantada' pudimos ver el talento musical de Amy Adams, James Marsden y por supuesto Idina Menzel, pero su personaje más mundano, el de Dempsey, no tuvo su momento de acción.

Esta vez el actor adelanta en Variety que en la secuela sí le escucharemos cantar, y será su debut en la pantalla.

"Voy a cantar por primera vez. Nunca he cantado públicamente... por una razón. Así que aguantadme. Espero que los fans lo acepten. Pero me han preparado para el éxito y las letras son muy divertidas. Los números tienen coreografías geniales. Y la premisa va a ser interesante", asegura.

