El papel de Marvel al que Robin Williams renunció tras 3 días de rodaje

El grandísimo actor Robin Williams, lamentablemente fallecido, dio vida a personajes míticos de la historia del cine en películas como 'El club de los poetas muertos' o 'El indomable Will Hunting', pero también pudo interpretar a muchos otros. Por ejemplo, renunció al papel de Howard el Pato, de Marvel, tan solo 3 días después de empezar el rodaje.

'Howard el Pato' fue el primer gran intento de hacer una película basada en un personaje de cómics de Marvel. Se estrenó en los cines el 1 de agosto de 1986 y, a pesar de ser producida por un grande como George Lucas, coincidiendo además con el apogeo de su popularidad por 'Star Wars' e 'Indiana Jones', la película fue una decepción tanto en la crítica y como en la taquilla. A menudo se ha incluido en listas que recogen las peores adaptaciones de cómics.

Y una persona que ya se dio cuenta de que la escritura de la película no era todo lo buena que podía ser fue el propio Williams. Según THR, el actor de doblaje que le reemplazó en 'Howard el Pato', Chip Zien, reveló que Robin Williams se fue debido a su frustración por tratar de sincronizar sus líneas con las del pato animatrónico. Dado que ningún actor de voz fue elegido como Howard al principio de la producción, los titiriteros leyeron las líneas con una entrega insulsa que limitaba el estilo de improvisación rápida de Williams.

"Lo que me dijeron fue que al tercer día, Robin dijo: 'No puedo hacer esto. Es una locura. No puedo conseguir el ritmo de esto. Estoy confinado. Me están esposando para que coincida con el pico del pato aleteando'", recuerda Zien que le dijeron entonces. En ese momento famoso, Robin Williams era especialmente conocido por su capacidad para la improvisación rápida, sobre todo en la exitosa serie 'Mork y Mindy'. Este le llevó a inspirar a toda una generación de cómicos.

Cabe destacar también que la relación entre Robin Williams y George Lucas no se vio afectada por la renuncia del actor a este papel: protagonizó películas de grandísimos amigos de George Lucas como 'Hook' de Steven Spielberg en 1991 y 'Jack' de Francis Ford Coppola en 1996.

